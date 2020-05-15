وزارة الدفاع تنشر فيديو لعملية نوعية نفذت بشمال سيناء

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، مقطع فيديو لتنفيذ رجال القوات المسلحة، عملية نوعية في إطار استمرار جهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بوجود بؤرة إرهابية في إحدى المزارع بشمال سيناء.

وأسفرت العملية عن:

1- مقتل 7 تكفيريين حيث جرى القضاء على أحدهم في أثناء تنفيذ المداهمة وعثر بحوزته على بندقية آلية، إضافة إلى القضاء على 6 آخرين في أثناء محاولاتهم الهروب، من خلال تتبعهم بكاميرات المراقبة الأمنية، واستهدافهم داخل أحد الأوكار ومقتلهم جميعا.

2- ضبط عربة دفع رباعى و3 دراجات نارية من دون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية.

3- اكتشاف وتفجير 10 عبوات ناسفة.

4- ضبط وتفجير عدد (4) حزام ناسف .

5- ضبط 3 بنادق آلية وبندقية قناصة، و3 مسدسات 9 مم و21 خزنة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة و12 هاتف محمول أنواع، و4 أجهزة لاسلكية، و5 شدات ميدانية.