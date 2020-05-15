"4 قراريط ونصف طن بانجو".. الداخلية توجه ضربة لمروجي المخدرات بالإسماعيلية

نجحت قوات مباحث مكافحة المخدرات ومركز شرطة أبوصوير، في ضبط أحد الأشخاص قام بزراعة 4 قراريط بمخدر البانجو بمنطقة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية بمشاركة آخرين.

كما تم ضبط بحوزة المتهم نصف طن بانجو بغرض البيع وبمساعدة شخصين آخرين، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة التى طالبت بسرعة إلقاء القبض على باقي المتهمين.

وكان اللواء جمال الغزالى مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مديرالمباحث يفيد بورود بلاغ من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، برصد نشاط ثلاثة أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، تخصصوا فى زراعة وترويج مخدر البانجو بصورة واسعة على عملائهم، متخذين من إحدى المزارع بدائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية وقوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، تم استهداف المزرعة المشار إليها، وأمكن ضبط أحدهم حال تواجده بالمزرعة وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 500 كيلو جرام، ومزرعة لنبات القنب المخدر (البانجو) مساحتها 4 قراريط، ومبلغ مالى، وعدد (2) هاتف محمول، وميزان.

بمواجهة المذكور اعترف بنشاطه الإجرامي فى مجال زراعة المواد المخدرة والاتجار فيها بمشاركة المتهمين الهاربين، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي سبعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية