محفظ بأزهرية مطروح يفوز بالمركز السادس بمسابقة القرآن الدولية بالسعودية

أعلنت اليوم الجمعة الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية عن فوز الشيخ عبدالله شفيلة محفظ بمعهد كرم شفيلة الإبتدائى بالمركز السادس بالمسابقة الدولية فى حفظ القرآن الكريم وتجويده والتى أقيمت فى المملكة العربية السعودية.

وتقدم محمد حلمى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية وجميع العاملين بأزهر مطروح بالتهانى القلبية للشيخ عبد الله لحصوله على المركز السادس على مستوى العالم.

وتمني رئيس الإدارة المركزية له التوفيق والسداد ولكل حَمَلَّة كتاب الله المشاركين في تلك المسابقة، سائلا الله العلى العظيم أن يجعلنا من أهل القرآن وفى خدمة القرآن وأهله، وأن يرزقنا بركته فى الدنيا وشفاعته وشفاعة حبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.