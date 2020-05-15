العراق يسجل أول إصابة بإنفلونزا الطيور في نينوى

أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم، تسجيل أول إصابة بمرض إنفلونزا الطيور في أحد مزارع الدواجن بمحافظة نينوى شمال العراق.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - إنه تم تشخيص إصابة بمرض إنفلونزا الطيور نوع (H5N8) في أحد مزارع الدواجن البياضة في محافظة نينوى.

وأشارت الزراعة العراقية، إلى أن حقل الدواجن المصاب في منطقة منعزلة ولا توجد أي حقول أخرى للدواجن ضمن هذه المنطقة، وأن الجهات المعنية نفذت الخطة الوطنية للاحتواء بإتلاف الدواجن المتبقية في المزرعة واتخاذ الإجراءات المناسبة في تلك الحالات، وفرض حظر على حركة الدواجن.

ودعت الوزارة، مربي الدواجن كافة إلى المراقبة المستمرة والإبلاغ الفوري للسلطة البيطرية عن أي حالة يشتبه بها بغية اتخاذ الإجراءات الصحية البيطرية اللازمة لمنع انتشارها والحد من تداعياتها من أجل حماية قطاع الدواجن واستمرارية تحقيق الأمن الغذائي.

وأكدت وزارة الزراعة العراقية، أن هذا المرض من الأمراض الانتقالية الذي ينتقل بواسطة الطيور المهاجرة من خارج البلاد وهو مسجل حاليا في 38 دولة من دول العالم.