"بيطري الوادي الجديد" ينتهي من تعقيم وتطهير 1450 منشأة حكومية وخاصة

قال الدكتور ناجى عوض، مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، إنه جرى الانتهاء من تعقيم وتطهير 1450 منشأًة حكومية وغير حكومية على مستوى مراكز المحافظة الخمسة الإدارية وقراهم، وذلك ضمن الخطة التي تقودها المديرية بالتنسيق مع المديريات الأخرى.

وأضاف ناجي، أنه جرى الدفع بالفرق البيطرية بالفرافرة والخارجة وباريس للتواجد على المنافذ الخاصة بالمحافظة والتي تربطها بالمحافظات الأخرى لإجراء الرش والتعقيم، ضمن توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح ناجي، أن المديرية تتولى تعقيم منازل المرضى الذين ثبتت إيجابيتهم لفيروس كورونا، في المراكز الإدارية الثلاثة (الخارجة-الداخلة – باريس)، التي ظهرت بها حالات إيجابية للفيروس مع تعقيم المنازل للمرضى والمنازل المجاورة لها.

وأشار ناجي الي، أنه يجري التعامل مع البؤر المصابة أو المشتبه في إصابتها أو انتقال العدوى لها، من خلال فريق مدرب على أعلى مستوى، وباستخدام الأجهزة والمعدات الخاصة لذلك، بالإضافة إلى التخلص من ملابس الأمان المخصصة للتعامل مع الإصابات لكل منزل يجري التعامل معه.

وكان قد أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حالات التعافي من فيروس كورونا إلى 19 حالة.