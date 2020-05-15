كورونا يطيح بوزير الصحة البرازيلي بعد شهر من تعيينه

قدم وزير الصحة البرازيلي، نلسون تيش، استقالته بسبب "خلافات في وجهات النظر" مع حكومة الرئيس جاير بولسونارو، حول تدابير مكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفق ما أفادت مصادر في الوزارة لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، اليوم الجمعة.

ولم يبقَ تيش سوى أقل من شهر على رأس وزارة الصحة، وهو منصب في غاية الأهمية حاليا في البرازيل في ظل تفشي وباء كورونا المستجد، الذي أودى حتى الآن بحوالي 14 ألف شخص في هذا البلد، وفقا لما ذكرته قناة"العربية" الإخبارية.

وتجاوزت البرازيل ألمانيا وفرنسا في عدد الإصابات بالفيروس، حيث سجلت أكثر من 200 ألف حالة إصابة مؤكدة حتى يوم الخميس.وقالت الوزارة إن "وزير الصحة نلسون تيش قدم استقالته هذا الصباح"، موضحة أن مؤتمرا صحافيا مقرر خلال النهار.

من جهتها، أشارت مصادر اتصلت بها وكالة فرانس برس، إلى أن الوزير، وهو طبيب أورام، استقال بسبب خلافات مع الرئيس بولسونارو، خاصة في ما يتعلق باستعمال عقار الكلوروكين الذي يدعمه هذا الأخير في حين لم تثبت نجاعته علميا.

وعوّض "تيش" يوم 17 أبريل الماضي، وزير الصحة صاحب الشعبية الواسعة لويز هنريكي مانديتا الذي أقاله بولسونارو عقب مجموعة خلافات ظهرت إلى العلن مع بدء مكافحة فيروس كورونا المستجد.ويعارض الرئيس البرازيلي بشدّة تدابير الحجر في البلد الذي تقطنه 210 ملايين نسمة، على خلفية ما يعتبره حفاظاً على الوظائف والاقتصاد البرازيلي.