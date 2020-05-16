 دلال عبدالعزيز: "فلانتينو" دمه خفيف زي سمير غانم.. واترعبت أثناء تصوير أول مشهد مع عادل إمام

تجسد الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز فى مسلسل فلانتينو دور عفاف عصمت، وهى شخصية قوية ومنظمة، لا تحب الدلع ولا الحال المائل، وهدفها تقديم جيل متعلم وذى شخصية فى الحياة، ومتزوجة من «نور فلانتينو»، وهو ضعيف الشخصية ويهابها، وأنجب منها ثلاثة أولاد أطلقت عليهم جميعاً أسماء شخصيات لهم كبير الأثر على العلم والتعليم، وذلك لحبها وتعلقها الشديد بالجانب الدراسى، وهم محمد كيلانى واسمه فى المسلسل «أرشميدس»، وطارق الإبيارى صاحب شخصية «رفاعة»، وهدى المفتى التى تجسد دور «نبوية».

تتحدث دلال فى حوارها مع «الوطن» عن كواليس وقوفها مجدداً أمام الفنان عادل إمام، وأبرز الصعوبات التى قابلتها خلال التصوير بسبب كورونا، وعن عشقها لتجسيد دور الأم فى أعمالها الدرامية.

كيف تقيمين وقوفك من جديد أمام الفنان عادل إمام بعد مرور 24 عاماً على فيلم «النوم فى العسل»؟

- شرف كبير أن أنال ثقة الزعيم وأقف أمامه من جديد، ففيلم النوم فى العسل كان نقلة كبيرة فى حياتى الفنية على المستوى المعنوى والمادى، وسيظل علامة من علاماتى الفنية التى سأظل أتذكرها، وأتمنى أن يكون «فلانتينو» بنفس النجاح الذى حققه الفيلم، ولا أنكر أن هذه المرة تعد مختلفة عن أى عمل فنى شاركت فيه من قبل، وكنت مرعوبة للغاية وقت تصوير أول مشهد فى المسلسل، لأنى الدور صعب وكان علىَّ أن أتشاجر وأزعق لأن المشهد كان يدور حول استيائى من الجيران الذين يعيشون حولى.

بعد كل تلك السنوات.. ما الذى تغير فى عادل إمام؟

- «عادل» لم يتغير مطلقاً، فما زال كما هو قادراً على إضحاك الجميع، وأنا تعيسة الحظ لكونى لم أقف أمامه سوى مرة واحدة فى فيلم «النوم فى العسل»، وأول ما عرض علىَّ فكرة تجسيد دور زوجته فى فلانتينو لم أتردد مطلقاً، لأن الوقوف والتمثيل أمامه حلم وشرف لأى فنان مهما بلغ عمره ومكانته الفنية.

هل وجدت صعوبة فى تجسيد شخصية الزوجة التى تقاوم زوجها المحب للنساء؟

- مطلقاً، وأعتقد أننى لم أجد صعوبة فى تجسيد الدور، لأننى معتادة عليه فى الحقيقة مع سمير غانم، وفلانتينو يشبه سمير غانم فى خفة دمه.

ما رأيك فى طريقة عادل إمام «فلانتينو» أثناء معاكساته للسيدات خلال أحداث المسلسل؟

- عادل إمام لا يحتاج لرأيى فى أدائه، فهو الزعيم الذى يقيمنا ولسنا نحن من يقيمه، عادل يستطيع إضحاك أى شخص بدون أن يتكلم، فتعبيرات وجهه وحركات يده وجسمه تجعل أى شخص أمامه يضحك، فهو زعيم بكل ما تحمله الكلمة من معان.

كيف كانت كواليس أول مشاهد لك فى المسلسل أمام الزعيم؟

- كنت مرعوبة، رغم الخبرة الطويلة التى أمتلكها فى عالم الدراما، بالإضافة إلى مئات المسلسلات والأفلام والمسرحيات التى قدمتها خلال مسيرتى، إلا أننى حينما وقفت أمام عادل إمام شعرت بالخوف والرهبة، وأتذكر أن أول مشهد لى فى المسلسل كان يدور فى إطار مشاجرة مع الجيران بسبب علو صوتهم، وكان لا بد أن أعنف كل من حولى بمن فيهم عادل إمام، والحمد الله خرج المشهد بشكل جيد.

أتنبأ بمستقبل باهر لـ"كيلانى" و"الإبيارى" و"هدى" وكنت باتعصب عليهم أثناء التصوير

هل واجهت صعوبات أثناء تصوير المشاهد التى جمعتك بأولادك فى المسلسل؟

- أجمل ما فى مسلسل فلانتينو هو أنه جمعنى بثلاثة شباب واعدين فى التمثيل، وهم أجمل من بعضهم البعض، سواء طارق الإبيارى أو هدى المفتى أو محمد كيلانى، وأتنبأ لهم بمستقبل باهر فى التمثيل، فهم اكتشاف، والكواليس معهم كانت أكثر من رائعة، ودائماً ما كنت أتعصب عليهم فى التصوير، ثم أعود أطيب خاطرهم فى الكواليس، لأننى أظهر كأم قوية وقاسية فى الحلقات الأولى، وأدخل دوماً فى مشكلات معهم مثلما ظهر فى مشكلتى مع «أرشميدس» وهو محمد كيلانى عندما قمت بضربه على وجهه حينما علمت بحبه لمدرسته «جيلان» التى تكبره بـ12 عاماً.

لعبت دور الأم أكثر من مرة.. فما الجديد الذى تقدمينه؟

- دور الأم من الأدوار الإنسانية والمحببة لكافة أفراد الأسرة المصرية والعربية، وعندما تجسد الفنانة شخصية الأم، عادة ما تجذب إليها جميع الأمهات، اللاتى يركزن جيداً مع الأحداث وطريقة تعامل الأم مع أبنائها، فعادة ما نكون نحن من نساعدهم على توجيه أبنائهن بالشكل السليم أو الخاطئ، لأن الفن مرآة المجتمع، وفى كثير من أدوار الأم وجدت سيدات وفتيات يقلن لى إننى كنت قريبة منهن لأنى كنت شبه والدتهن، وهو ما حدث فى الواقع، فقد أرسلت لى فتاة عبر الفيسبوك تطلب مقابلتى، لأننى فى المسلسل أشبه والدتها إلى حد كبير، وكانت والدتها قد توفيت، وكل ما تتمناه مقابلتى لتحتضننى ولو لمرة تعويضاً عن حضن والدتها، ووجدت الإعلامى رامى رضوان زوج ابنتى دنيا ينقل إلىَّ ما كتبته، فطلبت منه أن يأتى برقمها، وبالفعل اتصلت بها وأتت لى فى موقع التصوير.

أعمل حساب لابنتى"إيمي" لأنها ذات شخصية قوية.. عكس "دنيا"

هل دلال عبدالعزيز أم قوية وترعب «إيمى» و«دنيا» مثلما تفعل «عفاف» فى «فلانتينو»؟

- إطلاقاً، أنا فى الحقيقة أم طيبة للغاية، فأنا وسمير اتفقنا فى تربيتنا لإيمى ودنيا بأن نعاملهما كأصدقائنا، لدرجة أننى أحيانا الآن أعمل حساباً لأيمى لأنها ذات شخصية قوية، عكس «دنيا» غلبانة وهادئة.

وماذا تعلمت من والدتك؟

- أمى كانت حالة خاصة، لأنها كانت تعيش معى وأنا متزوجة، وهى من قامت بتربية ابنتى دنيا وإيمى، وبعد أن أصبحت أماً عرفت قيمتها بشكل أكبر، وكنت دائماً أسألها: هو انتى بتحبينى قد دنيا وإيمى؟، ونصيحتى لكل واحد أمه على قيد الحياة، أن يذهب لها ويقبل يدها ورأسها، ويستغل كل وقت للجلوس معها، وعلى الرغم من أنى فقدت أمى منذ 10 سنوات، لكنها أمامى فى كل وقت، وتعلمت منها المعنى الحقيقى للترابط الأسرى وقيمته، وهو ما نفتقده حالياً بسبب التطور السريع فى كل شىء، وتعلمت أيضاً منها حب العائلة وكيفية قضاء يوم الإجازة مع الأسرة، وتعلمت منها كيفية تربية الأبناء، إذ ربيت ابنتى دنيا وإيمى على طريقتها.

تقومين بدور شخصية منظمة للغاية.. فهل أنت مثلها فى حياتك؟

- أحب النظام بشدة فى المنزل، ولكن من معى فى المنزل لا يساعدنى على ذلك الأمر.

هل وجدت صعوبة فى التنسيق بين تصوير «فلانتينو» و«جمع سالم»؟

- إطلاقاً، لم تكن هناك أى صعوبات فى هذا الأمر، فنحن جميعنا انتهينا من تصوير «فلانتينو» قبل عدة أشهر من عرضه، وحينما بدأت تصوير «جمع سالم» كنت قد انتهيت فعلياً من تصوير «فلانتينو»، ففلانتينو كان من المقرر أن يعرض فى الموسم الرمضانى السابق.

"كورونا" لم يؤثر على المسلسل لأننا أنهينا التصوير قبل تفشيه

هل وجدتم صعوبة فى التصوير بسبب تفشى وباء كورونا؟

- بالتأكيد، رغم أن الجميع لديهم وعى كبير، لكننا نعيش تحت ضغط وقلق بسبب «كورونا»، لأننا لدينا عائلات نخاف عليهم، ونخشى من أن ننقل لهم الفيروس، ولكن لا بد أن أشكر شركات الإنتاج على أنها تحاول دوماً توفير المستلزمات الطبية والمطهرات والكمامات لتقليل تفشى وانتشار الفيروس.

هل تسبب انتشار الفيروس فى إلغاء مشاهد؟

- لا، لأننا فى النهاية نريد أن نقدم منتجاً فنياً جيداً، لأنه سيحمل اسمنا.

انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لقرار الدكتور أشرف زكى، بعدم توقف تصوير الأعمال الدرامية لأنها صناعة وتفتح عدداً كبيراً من البيوت.. ما رأيك؟

- دكتور أشرف زكى عليه ضغط كبير، وليس له ذنب فى ذلك، ولو أصدر قراراً بإيقاف التصوير، فهناك عائلات وبيوت عديدة ستعانى بسبب إيقاف مورد رزقهم، فصناعة الدراما ليست فقط ممثلين ومؤلفين ومخرجين، فيوجد عمال ومساعدون، كما أن القرار النهائى يرجع إلى المنتج الذى يرى أن قرار الوقف من الممكن أن يكبده خسائر مالية كبيرة، كما أن الفن صناعة ولا يمكن إيقافها، بالإضافة إلى أننا ملتزمون بعقود رسمية ولا بد من تنفيذها.

ما طقوسك فى الشهر الكريم؟

- مثل أى سيدة مصرية، أحرص دوماً على الصلاة وقراءة القرآن، والاهتمام بالسفرة، لو لم يكن لدىّ تصوير مشاهد خارج المنزل، أدعو ابنتىَّ وزوجيهما للإفطار معى أنا وسمير، فأجمل ما فى شهر رمضان الكريم هو لمة الأسرة مع بعضها البعض.