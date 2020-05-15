فتحي عبد الوهاب يتفاعل مع تتر "100وش".. وآسر ياسين يرد:"حبيبي وأخويا"

تفاعل الفنان فتحي عبد الوهاب، مع تتر مسلسل "100 وش"، بطولة الفنان آسر ياسين، والفنانة نيللي كريم، والذي يُعرض ضمن السباق الرمضاني على شاشة "الحياة"، حيث كتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، :" مليونير .. مليونير .. آسر ياسين".

فيما عّلق آسر ياسين، على التغريده قائلًا: " حبيبي وأخويا "، وذلك بعد أن حققت أغنية تتر مسلسل "بـ 100 وش" نجاح كبير منذ عرض المسلسل.

ونصت كلمات الأغنية على : " مليونير.. مليونير، بتلعب على مين.. فوق بابا، منتاش قدنا.. داحنا عصابة، في جنان جوه دماغنا الآن، إحنا خرجنا عن السيطرة، مليونير.. مليونير، بكرة هبقى مليونير، هحلم وأنا نايم، هحلم وأنا صاحي، ويا عيشة إرتاحي، والفقر أهو غار، وساعات ماركات بدلة وحركات، وأنا باشا عليكوا بصرف في كاشات، ومعايا فلوس كتيرة مصري ودولارات، غير اللبس الغالي على الشماعات، أنا عندي في جراجي هنا عربيات، بفلوسي أنا أركب طيارات".