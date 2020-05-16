مدرب كمال أجسام: التدريب المنزلي والنظام الغذائي "حلول مؤقتة"

في ظل غلق كافة صالات الجيم، ورغبة البعض فى مواصلة التمارين والتدريبات داخل المنزل حتى لا يفقدوا ما بدأوه، يحتاج هؤلاء إلى بعض النصائح والتعليمات من أجل تحقيق أكبر استفادة من التدريب بالمنزل.

"تامر": لازم تبقى واثق من المدرب اللى شغال معاه على يوتيوب.. ويجب التقليل من الدهون والسكريات والأملاح

يقول الكابتن تامر وجيه، مدرب كمال الأجسام واللياقة البدنية، ويعمل فى هذا المجال منذ 22 عاماً، إنه يجب على من كانوا يمارسون الرياضة داخل الجيم من أجل التخسيس أن يستمروا على نفس النظام الغذائى، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة يومياً على مدار ساعة كاملة داخل المنزل، من خلال ممارسة تمارين «الكارديو» لحرق الدهون، قائلاً: «مثل الجرى والتنطيط فى المكان، وتمارين السكوات، وتمارين الضغط والبطن، ونشتغل كمان على مناطق الصدر والكتف والرجلين، ودى تمارين سهلة تتعمل فى البيت، وممكن كمان الشخص يجيب دمبلين وأستيك بمقبضين يساعدوا معاه فى التمرين».

وعمن يمارسون الرياضة بالجيم من أجل تضخيم عضلات الجسم، يوضح «تامر» أن الأمر أصعب نسبياً لهم لغياب الأوزان الكبيرة والأجهزة الموجودة بصالات الجيم، متابعاً: «ممكن يمارس تمارين الكارديو والسويدى زى الضغط والبطن، ولو فيه عقلة فى البيت هيبقى أفضل طبعاً لأنه ممكن يمرن عليها كل عضلات الجسم من فوق، سواء دراع أو كتف أو ضهر أو صدر، ولو عايز يزود شوية ممكن يجيب الدمبلز اللى بتتركب ومعاها بار وطارات ويشتغل بيهم عشان العضلة متريحش معاه قوى»، مؤكداً أنه من الصعب على ذلك الشخص أن يُربى عضلة أو يُضخمها مثلما كان يفعل داخل الجيم، لكن الاستفادة التى يجب أن يحققها هى المحافظة على هيكل الجسم والعضلات حتى تنتهى تلك الفترة وتفتح الصالات مرة أخرى. وأشار «مدرب اللياقة البدنية» إلى أن التدريب بالأوزان الخفيفة بأعداد ومجموعات كبيرة يعمل على تصفية العضلات من الدهون ولا يعوض التمرين بالأوزان الثقيلة الموجودة بالجيم وتعمل على تضخيم العضلات، مضيفاً: «سواء ضخامة عضلية أو ريجيم، لازم الكل يلعبوا ومينفعش يوقفوا الرياضة خلال الفترة دى لأننا تقريباً قاعدين أكتر من شهر ونص لحد دلوقتى»، مؤكداً أن البعض يُمارس التدريبات أون لاين عن طريق الإنترنت من خلال مشاهدة المُدرب أمامهم وتقليده فى التمارين.

وعن انتشار الفيديوهات الخاصة بتمارين الجيم على موقع اليوتيوب خلال الفترة الأخيرة، يقول «تامر»: «دى فكرة طبعاً كويسة، بس للأسف لازم تبقى واثق من المدرب اللى شغال معاك على اليوتيوب، ومش أى حد وخلاص، لأنى لاحظت إن الفيديوهات انتشرت بطريقة كبيرة فى وقت الكورونا وبقى فيه شباب اتمرنوا شهر ولا اتنين وحافظين شوية تمارين بتصورها وتنزلها على اليوتيوب»، موضحاً أن تلك الطريقة ليست صحيحة، لأن كل جسم يختلف عن الآخر، وكل جسم له أيضاً احتياجات مختلفة، وأنه يجب أن يكون هناك مدرب متخصص يتابع التدريبات من خلال خاصية الفيديو كول، سواء بشكل فردى أو مجموعة، كل منهم فى منزله. وأكد «تامر» أن أفضل وقت للتمرين بالنسبة للرجيم هو قبل الإفطار بساعة، على أن ينتهى التدريب قبل الإفطار مباشرة، «عشان الحرق يبقى عالى ويعوض اللى فقده فى التمارين وبالذات فى الميه لأنه بيفقد كمية ميه كبيرة»، مشيراً إلى أن من يلعبون من أجل ضخامة العضلات فعليهم التمرين عقب تناول وجبة الإفطار بساعتين أو 3 ساعات على الأكثر، متابعاً: «يحاول بعد التمرين يعوض البروتين القليل فى رمضان بحيث يأكل بيض ويشرب لبن، ولو فيه حتة فراخ أو لحمة أو سمك باقية من الفطار ياكلها بعد التمرين مباشرة، وفى السحور كذلك بحيث يعوض فترة النهار اللى مأكلش فيها البروتين»، ويرى «تامر» أن أكبر عدو لكافة اللاعبين هو الدهون شاملة الزيت والسمن، والسُكريات بأنواعها، والأملاح بأنواعها، وأنه يجب التقليل منها قدر الاستطاعة.