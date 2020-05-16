"تمارين المنزل":"الجيم" أقوى من الوباء

أغلقت كافة صالات الألعاب الرياضية «الجيم» منذ ما يقرب من شهرين وتحديداً فى 15 من مارس الماضى بقرار من مجلس الوزراء، تفادياً لانتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19»، ومنذ ذلك الحين، بدأ رواد الصالات فى البحث عن بدائل لمواصلة تدريباتهم التى اعتادوا عليها، ولم يجدوا أمامهم سوى المنزل، كحل وحيد من أجل المحافظة على مظهر أجسامهم، سواء لأصحاب العضلات أو الراغبين فى التخسيس، حيث لجأوا إلى شراء بعض الأدوات والمستلزمات الرياضية قدر استطاعتهم المادية، ليتمكنوا من ممارسة التمارين الأساسية داخل المنزل لحين عودة صالات الجيم لفتح أبوابها مرة أخرى.

فى الوقت نفسه، انتشر العديد من مقاطع الفيديو، سواء على مواقع التواصل الاجتماعى أو اليوتيوب لتوضيح الطرق السليمة فى التمارين الرياضية.

«الوطن» تواصلت مع عدد من رواد صالات الجيم وتحدثوا عن ممارستهم المختلفة للتمارين بالمنزل، كما استمعت إلى نصائح وتعليمات مدرب اللياقة البدنية من أجل تحقيق أكبر استفادة من التمارين وتعويض تدريبات الجيم.