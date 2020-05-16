بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في حادث ميكروباص على الطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب 10 أشخاص بجروح وكسور وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعى، بدائرة مركز أبو حمص، قبل تطبيق ساعات الحظر مساء أمس.

واستقبلت مستشفى دمنهور التعليمى، بالبحيرة، كلا من: محمد اسماعيل محمد 35 سنة، يوسف خميس الشحات 15 سنة، أحمد بدر عبدالله 35 سنة، فارس محمود عبدالمطلب 35 سنة، محمد أكرم عبدربه حسبو 23 سنة، محمد صبحى القمحاوي 36 سنة، إبراهيم عبدالفرج رضوان 35 سنة، محمد صلاح مسعود 32 سنة، محمد أحمد الأورفلى 25 سنة، تامر صلاح عوض 38 سنة، مصابين بجروح وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج، وجارٍ عمل الإسعافات اللازمة لهم، وخضوعهم للعلاج اللازم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، أمام قرية القصر المصرى، دائرة مركز أبو حمص، وتم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.