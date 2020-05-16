مفوضية اللاجئين تعزز مساعدتها الطارئة لليبيا

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تقديم مساعدات طارئة لنحو 3500 لاجئ ونازح ليبي خلال الأسبوعين الماضيين، في خضم تدهور الأوضاع الأمنية، فضلا عن القيود المفروضة على الحركة بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقال المتحدث باسم المفوضية أندريه ماهيسيتش، في المؤتمر الصحفي الدوري، أمس الجمعة، إن حزمة المساعدات التي قدمتها المفوضية ساعدت حوالي 1600 لاجئ من المناطق الحضرية، وأكثر من 700 لاجئ محتجز ونحو 1500 نازح ليبي في مواقع مختلفة في جميع أنحاء ليبيا.

وأشار ماهيسيتش، إلى أن حزمة المساعدات شملت مواد غذائية ومستلزمات نظافة تكفي لشهر واحد، وتدعم بعض الأشخاص الأكثر ضعفا خلال شهر رمضان.

وأوضح المسؤول الأممي، أن المفوضية تواصل تقديم الدعم للسلطات الليبية والنازحين الليبيين خلال جائحة" كوفيد - 19 "، مضيفا أن المفوضية وشركاؤها نفذوا حملات توعية بشأن الصحة العامة بين اللاجئين وطالبي اللجوء، بهدف التخفيف من مخاطر التعرض لكوفيد-19.