البنتاجون: سحب القوات الأمريكية من أفغانستان مستمر

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة تواصل سحب قواتها من أفغانستان ومن المتوقع أن تفي بالموعد المحدد المتفق عليه مع طالبان في وقت سابق من العام الحالي.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة جوناثان هوفمان، في إيجاز صحفي "هذا الأمر مازال يمضي قدما"، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف هوفمان: "نتوقع أن نفي بذلك في إطار الجدول الزمني المتفق عليه مع طالبان".

وجاءت تصريحات هوفمان بعد هجومين وحشيين في أفغانستان هذا الأسبوع رغم أنه يعتقد أنهما من تنفيذ تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الخاص الأمريكي إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، أن تحديد موعد جديد لإطلاق مفاوضات سلام أفغانية أفغانية قيد البحث حاليا.

وأعرب خليل زاد عن قناعته بأن من مصلحة عملية السلام في البلاد أن تبدأ في ظل وجود أمريكي قوي في أفغانستان.

وذكر خليل زاد أيضا أنه سمع تقارير عن تقدم ملموس في تشكيل حكومة أفغانية شاملة التمثيل، معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع في أقرب وقت.

وفيما يتعلق بالهجومين الأخيرين في أفغانستان، جدد زاد موقف واشنطن القائل إن تنظيم "الدولة الإسلامية - ولاية خراسان" (وهو فرع محلي لـ "داعش")، المسؤول عن هذين الهجومين، وليس حركة "طالبان".