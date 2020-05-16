اعتقال مواطن مغربي خطط لارتكاب عملية إرهابية في إسبانيا

ألقت القوات الأمنية في إسبانيا، القبض على مواطن مغربي، في 8 مايو الجاري، في مدينة برشلونة، ينتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، كان يخطط لارتكاب عملية إرهابية، في أحد لقاءات الكلاسيكو بين فريقي برشلونة وريال مدريد، وفقا لما نشرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، أمس الجمعة.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن المخابرات الإسبانية بالتعاون مع نظيرتها المغربية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي أي"، اعتقلت مواطنا مغربيا ينتمي الى تنظيم داعش الإرهابي، خطط لارتكاب عملية إرهابية خلال أحد لقاءات الكلاسيكو بين فريقي برشلونة وريال مدريد.

ووفقا لموقع "La Sexta"، فإن المشتبه به خطط لارتكاب الاعتداء على المشجعين حول ملعب "كامب نو" في مدينة برشلونة، يوم مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، كما أنه كان يخطط للقيام بأعمال إرهابية خلال مبارايات أخرى، لكنه اختار لقاء الكلاسيكو كأولوية.

والمشتبه به كان ينوي إرسال طائرة بدون طيار إلى "كامب نو"، ولكن لا يوجد دليل على ذلك حتى الآن.

وتحقق المخابرات في ما كان يخطط له المواطن المغربي بالضبط، من القيام بتفجير أو الطعن أو تنظيم هجوم باستخدام سيارة.

وحسب التقرير فإن المشتبه به كان ملما بالفيديوهات المتطرفة التي أنشأها أتباع إيديولوجية تنظيم داعش الإرهابي، وعبر عن دعمه لداعش وأظهر الكراهية للعالم الغربي عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به، الذي كان تحت المراقبة منذ فترة، أثناء خرقه للحجر الصحي.