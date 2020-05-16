ضبط طرفي مشاجرة في أبنوب وبحوزتهم 8 بنادق آلية

تمكن فريق مباحث مديرية أمن أسيوط بالاشتراك مع فرع الأمن العام بالمديرية، من ضبط طرفي مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية وبحوزتهم 8 بنادق آلية بأحد قرى أبنوب في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالى بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بأحد قرى مركز أبنوب في محافظة أسيوط.

وعلى الفور، انتقلت قوات من مباحث المركز مدعومين بقوات من الأمن المركزي، وجرى السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النيران. وبالفحص، تبين حدوث المشاجرة بين أفراد عائلتين، تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية فى الهواء دون حدوث ثمة إصابات.

جرى ضبط 8 متهمين من أفراد العائلتين، وجميعهم مُقيمون بذات القرية وبحوزتهم 8 بنادق آلية، وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية المضبوطة بقصد الدفاع واستخدامها في التشاجر.جرى تحرير المحضر اللازم وجاري، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.