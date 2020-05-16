نائب "عمال مصر": لابد من توفير فرص عمل بديلة بالتنسيق مع رجال الأعمال

قال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إنه لابد من خطة لإنقاذ الإقتصاد الوطني، في ظل الاجراءات الوقائية خلال مرحلة التعايش لمواجهة فيروس كورونا المستجد، على أن تضمن تلك الخطة، العاملين أصحاب المهن والأشغال المستمر توقفها، وفقًا للمرحلة الأولى من خطة التعايش مع فيروس كورونا.

وأضاف البدوى، لـ"الوطن": من الممكن أن يكون هناك صندوق خاص للعاملين المتضررين من استمرار غلق منشآت عملهم، أو أن يتم تحويلهم إلى صندوق الطواريء، لا سيما أن بين تلك العمالة، من هم لديهم تأمينات، فلا ينطبق عليهم تصنيف العمالة غير المنتظمة.

وأكد نائب رئيس اتحاد العمال، أنه لابد من توفير فرص عمل بديلة بالتنسيق بين الحكومة مع رجال الأعمال، لأن وضع كورونا، لن ينتهى بعد أيام، بل الأمر مستمر لفترة طويلة، ما سينتج عنه ارتفاع نسبة البطالة.