الطبيب المصاب بفقدان البصر يشكر مجلس الوزراء.. وهاني يونس: "احنا اللي نشكرك"

قدم الدكتور محمود سامي، الطبيب الذي فقد بصره في أحد مستشفيات العزل ببلطيم، أثناء حربه ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، الشكر والتقدير لمجلس الوزراء، على الاستجابة لمناشدته، ونقله للعلاج في المركز الطبي العالمي على نفقه الدولة، خلال تقرير له عرضه "التلفزيون المصري".

وقال سامي، خلال التقرير: "بشكر مجلس الوزراء، الاستجابة بتاعتهم كويسة جدا، وبشكر الشعب المصري جدا، الشعب المصري ده شعب أصيل، وبشكر الناس اللي ضغطت ووصلت القصة كلها، وبشكر أصدقائي في الداخل والخارج، بصراحه مجهود يشكروا عليه".

ونشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، التقرير على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق عليه: "إحنا اللي بنشكرك يا دكتور يا عظيم".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تابع مع الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الطبية العليا، تطورات حالة الطبيب محمود سامي فتحي، الذي كان يعمل بأحد مستشفيات العزل، وأصيب بارتفاع شديد في ضغط الدم، ولديه مشكلة حاليا في عدم القدرة على الرؤية.

وأوضح المستشار الطبي لرئيس الوزراء، أنه بعرض الحالة على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، أوصت اللجنة بتوجيه الحالة للمركز الطبي العالمي، لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة وعلاج الطبيب المذكور على نفقة الدولة، لافتا إلى أنه نسق مع مدير المركز الطبي العالمي، لاستقبال الحالة وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها، مع موافاة اللجنة بتقرير طبي مفصل، تمهيدا لإصدار قرار رئيس الوزراء بعلاج الطبيب المذكور.