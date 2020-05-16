حسب الله: نستهدف تأهيل الشباب على خوض مشروعات ريادة الأعمال

بدأ حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، تنفيذ بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران، للتوعية والتعليم عن بعد لشباب وطلاب المرحلة الثانوية والجامعات.

وقال حسب الله، إن الحزب عقد ندوة تثقيفية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية تضمنت دور الهيئة الرقابي والتنظيمي للأدوات المالية غير المصرفية وأهميتها لمشروعات الشباب كما تضمنت كيفية تداول الأوراق المالية ونبذة عن سوق المال.

وأكد أن هذا البروتوكول يهدف إلى تكوين شباب جديد قادر على الخوض في مشروعات ريادة الأعمال وحتى تكون لدى الشباب القدرة على العمل داخل مختلف مؤسسات الدولة المختلفة.

وتابع حسب الله أنه عقب انتهاء التدريب سيمنح شهادات للمتدربين الذين يحضرون الندوات التثقيفية التي تعقدها الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الحزب لطلاب المرحلة الثانوية والجامعات.