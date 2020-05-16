اقتصادية الحركة الوطنية: الدولة بذلت مجهودا كبيرا لمساندة قطاع السياحة

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية، إن مبادرة الحكومة لتنشيط قطاع السياحة والمنشآت الفندقية يعد دعما ومساندة قوية من الدولة لهذا القطاع الحيوي الذي تضرر بشكل كبير جراء أزمة فيروس كورونا.

وأضاف أبوزيد لـ"الوطن"، أن الدولة بذلت مجهودات كبيرة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا الذي تسبب في توقف حركة الطيران وقطاع السياحة، وتأثرت به قطاعات أخرى مثل إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج وتراجع الاستثمار في أذون الخزانة.

وأكد على أن المبادرة الحكومية الخاصة بالسياحة ستعمل على تقليل الآثار المباشرة من توقف النشاط السياحي والعمل على الاستمرار في الحفاظ على العمالة التي تعمل في هذا القطاع.

وتابع أبوزيد أن الدولة تتخذ إجراءات جادة حتى يستطيع قطاع السياحة التشغيل، وخاصة بعد قرار استئناف السياحة الداخلية عقب انقضاء شهر رمضان وفق ضوابط أقرها مجلس الوزراء لضمان الوقاية من فيروس كورونا.