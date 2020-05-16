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محمود مسلم

مصرع 24 شخصا في حادث مرور شمال الهند

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(وكالات)
11:34 ص | السبت 16 مايو 2020
مصرع 24 شخصا في حادث مرور شمال الهند

مصرع 24 شخصا في حادث مرور شمال الهند

لقي ما لا يقل عن 24 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 35 آخرين بجروح في حادث تصادم بين شاحنتين في شمال الهند في وقت مبكر من صباح اليوم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأوضحت تقارير إعلامية، أن الحادث وقع في منطقة أورايا بولاية أوتار براديش شمال الهند الساعة 03:30 صباحا بالتوقيت المحلي، مضيفة أن جميع الضحايا من العمال المهاجرين الذين كانوا يستقلون إحدى الشاحنتين ومتوجهين إلى ديارهم في ولايات بيهار وجهارخاند والبنغال الغربية شرق البلاد، وسط الإغلاق المفروض حاليا لاحتواء جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت المصادر، إن الضحايا استقلوا الشاحنة المنكوبة من ولاية راجاستان غرب البلاد، حيث تم تعليق جميع وسائل النقل المنتظمة مثل الحافلات والقطارات خلال الإغلاق المطبق حاليا .