أمن الإسكندرية يضبط تشكيل عصابي تخصص سرقات كابلات تليفونات أرضية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية من (مسئول إحدى شركات الإتصالات) بإكتشاف الفنيين بالشركة محل عمله سرقة الكابل المغذى للتليفونات الأرضية لعدد (200 خط يبلغ طوله حوالى 80 متر تقريباً) ملك الشركة بمنطقة الشمعدان دائرة القسم مما نتج عنه إنقطاع الخدمة عن تلك الخطوط .على الفور تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة تشكيل عصابى مكون من (عدد 5 عناصر إجرامية ، مُقيمين بدائرة قسم الدخيلة) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات الكابلات مُتخذين من دائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقيامهم بسحب كابل التليفونات الأرضية وإضرام النيران به لإستخلاص مادة النحاس لتحقيق عائد مادى من جراء ذلك، وتم بإرشادهم ضبط كابل بطول (30 متر تقريباً) بمسكن والد أحدهم (تاجر خردة له معلومات مسجلة ، مُقيم بدائرة القسم) وأمكن ضبطه وقرر قيامه بتجميع الكابلات النحاسية بالإستعانة بالمتهمين وسبكها بالمسبك الخاص به تمهيداً لإعادة تدويرها وإستخدامها ، كما تم ضبط حوالى (50 متر من ذات الكابل) .تم إتخاذ الإجراءات القانونية