عمان تسجل 404 إصابات جديدة وحالة وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 404 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وحالة وفاة واحدة.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم، أنه تسجيل 404 إصابات جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 5029 إصابة، ومن بين الإصابات الجديدة 67 تعود لعمانيين، و337 لغير عمانيين.

كما أضافت الوزارة: "وجرى تسجيل حالة وفاة واحدة؛ ليصبح إجمالي الوفيات 20 حالة".

ودعت الوزارة المواطنين إلى التقيد بإجراءات السلامة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في السلطنة.

ويشير بيان الوزارة إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات الجديدة 404، مقارنة مع (284) إصابة جديدة، أمس.