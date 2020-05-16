الأموال العامة تضبط 120 الف دولار تحويلات مالية غير مشروعة خلال 24 ساعة

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.. فقد واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.. حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضية "تحويلات مالية غير مشروعة"، ضبط فيها "شخص".. وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها (120000 مائة وعشرون ألف دولار أمريكى) بما يعادل (189600– مليون وثمانمائة وستة وتسعون ألف جنيه مصرى) تم ضبطها مستندياً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.