محافظ الدقهلية يقرر نقل موقف الدراسات خلال 10 أيام إلى قولنجيل "مؤقتا"

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على نقل موقف الدراسات بالمنصورة إلى منطقة "قولنجيل" خلال 10 أيام على الأكثر، بعد تمهيد أرض الموقف، مشيرا إلى أن النقل سيكون مؤقتا حتى إنشاء مجمع مواقف سندوب الذي يضم كل مواقف المحافظة.

ويقع الموقف الجديد على مساحة 8 آلاف متر مربع، ويأتي بديلا عن موقف الدراسات ويخدم خطوط السيارات القادمة من خط "شربين ودكرنس قري مركز المنصورة"

وقال المحافظ للمعترضين على نقل الموقف إلى "قولنجيل"، بحجة أن الأرض سبق تخصيصها لهم من قبل الري، "اللي له حق سأعطيه له، ونريد الجميع يساعدنا، ومكتبي مفتوح للجميع، وهذا موقف عام للمحافظة، ولن يستمر هنا أكثر من عام واحد، ومستعد للحوار والتنسيق معكم، وأسهل شيء عمله هو نزع الملكية، وطالب المعترضين بالحضور له في مكتبه للاستماع إليهم".

وطالب المحافظ بتشغيل كافة المعدان ونقل كسر الأسفلت اللازم لتسوية وتمهيد الأرض والانتهاء من الأعمال في أقرب وقت ممكن.

حضر الجولة الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، والعميد ممدوح الحصي، مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد وائل الشربيني، مدير شرطة المرافق، والمهندس عبدالحميد المصري مدير مديرية الطرق والمحاسب محمد البسيوني رئيس حي شرق والمحاسب أحمد هلال رئيس مركز ومدينة طلخا.