نصائح للحفاظ على سماعات "AirPods" من الضياع.. "استغل المغناطيس"

تتميز سماعات AirPods اللاسلكية بصغر حجمها، ولكن هذه الميزة قد تتسبب في فقدانها بسهولة في أي مكان بالمنزل في أثناء الاستخدام.

وحسب مجلة "بلومبيرج"، عدد سمّاعات إيربودز المشحونة قد يتضاعف ليصل إلى 60 مليون وحدة، وذلك بفضل سمّاعة إيربودز برو حديثة الإطلاق.

وتزيد سماعة AirPods Pro من مبيعات أبل من السماعات اللاسلكية، نظرًا لأنها توفّر مميزات جديدة كليًا منها عزل الضوضاء ومقاومة مياه المطر والتعرّق هذا إلى جانب توفيرها لتصميم جديد أصغر ومميزات أخرى متعددة، وفق مجلة "بلومبيرج".

وفيما يلي أبرز النصائح للحفاظ على سماعات AirPods من الضياع:

- إذا كنت تمتلك حاسوب "ماك بوك" فيمكنك تقريب السماعة من إطار الشاشة العلوي وسوف تلتصق به.

- تُثبت سماعات AirPods مغناطيسيًا في الجزء العلوي من الشاشة لحفظها، ولكن تذكر إزالتها قبل إغلاق الحاسوب.

- السبب وراء وضع مغناطيس في إطار حاسوب MacBook هو المساعدة في إغلاقه بشكل كامل، وبالمثل هناك مغناطيس في سماعات AirPods وعلبة الشحن لإبقاء السماعات في مكانها في أثناء الشحن.