ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 11400 قرص مخدر في الإسماعيلية

تمكنت مباحث مكافحة المخدرات والمباحث الجنائية بالإسماعيلية، من ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 11 ألفا و400 قرص مخدر بغرض الإتجار.

وكان اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندي مدير المباحث يفيد بورود معلومات من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تؤكد رصد 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات مسجلة، مقيمين بدائرة مركزي شرطة القنطرة غرب والقنطرة شرق بالإسماعيلية، تخصص نشاطهم في الإتجار بالعقاقيرالمخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية جرى ضبطهم.