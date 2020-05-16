روسيا مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن استكشاف القمر

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم، أنها مستعدة للتفاوض مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بشأن تنفيذ مشاريع مشتركة لاستكشاف القمر.

وقال نائب رئيس الوكالة الروسية للفضاء سيرجي سافيلييف - في مقابلة حصرية مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن "المشاريع المتعلقة باستكشاف القمر يمكن أن تصبح عاملاً جديا للتنسيق بين البلدين في الأوقات الصعبة".

وأشار سافيلييف، إلى أن الوكالة الروسية للفضاء قامت باتصالات عديدة مع الأمريكيين بهذا الخصوص وتم مناقشة عدة مشاريع تهم البلدين، خصوصا أن هناك اتفاقات بين موسكو وواشنطن بشأن تسليم المحركات الصاروخية المتخصصة بالفضاء للولايات المتحدة واستقبال رواد الفضاء في المحطة الفضاء الدولية التي تعود لروسيا.

كان مدير "روسكوسموس" دميتري روجوزين، قد أعلن في وقت سابق، أن الاجتماع القادم لممثلي روسكوسموس وناسا، الذي سيناقش خلاله مشاركة روسيا في مشروع "Gateway"، المحطة الأمريكية القريبة من القمر، سيعقد في ربيع عام 2020.

وفي عام 2017، دخلت روسكوسموس وناسا في اتفاقية حول الإنشاء المشترك لمحطة بالقرب من القمر، ومع ذلك رفضت روسيا لاحقًا المشاركة بسبب عدم تكليفها بدور كبير بما فيه الكفاية (إنشاء وحدة بوابة وأنظمة دعم الحياة)، ثم كلفت "ناسا" روسيا بإنشاء مركبة فضائية لإيصال رواد الفضاء إلى مدار القمر.

كان هناك خلاف آخر هو أن الولايات المتحدة كانت مهتمة بمدار القمر، وروسيا ترغب في دراسة سطح القمر، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أعادت تنظيم جدول أعمالها فيما بعد، وأعلنت هدفها المتمثل في هبوط رائد فضاء على سطح القمر عام 2024، لم تجر مناقشة نشطة للمشروع الروسي-الأمريكي.