السجن 5 سنوات لمتهم في خلية المعصرة وبراءة آخر

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، اليوم، بمعاقبة متهم واحد بالسجن لمدة 5 سنوات في إعادة محاكمته على ذمة قضية "خلية المعصرة"، كما برأت المحكمة متهمًا اخر مما أسند اليه.

وصدرت الأحكام برئاسة المستشار رأفت زكي محمود، وعضوية المستشارين مدحت عبد الكريم عبد العزيز وحسام الدين فتحي امين، وأمانة سر أحمد فتحي.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم. ارتكاب تأسيس مجموعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، حيث أنشأوا مجموعة نوعية منبثقه عن تنظيم الإخوان بحلوان وتولي قيادة فيها، وتصنيع المواد المتفجرة والشروع في القتل، وحيازة السلاح والذخيرة.

كانت المحكمة أصدرت حكما بمعاقبة المتهمين حسن علي أحمد وجمال عبد الرحمن، غيابيا بالسجن المؤبد، وألقي القبض عليهما، وأعيدت إجراءات محاكمتهما، وأصدرت حكمها بسجن الأول 5 سنوات وببراءة الثاني.