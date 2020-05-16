"العمل الدولية": 5 ملايين عامل سيفقدون وظائفهم بالمنطقة العربية

أكدت مدير مكتب الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية ماريا أندرية، أن المنظمة أغلقت غالبية مكاتبها بالدول، نتيجة لتدابير الإغلاق المفروضة لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، موضحة أن العمل لا يزال مستمرا ولكن عن بعد لحماية صحة وسلامة موظفي المنظمة.

وقالت ماريا، إن التقييم الأولي للمنظمة لتأثير الفيروس يشير إلى أن الآثار ستكون بعيدة المدى وستدفع الملايين من الناس إلى البطالة والعمالة الناقصة والعمالة الفقيرة، مضيفة أن المنظمة تتوقع أن جائحة "كوفيد -19" سينتج عنها في المنطقة العربية أن نحو 5 ملايين عامل سيفقدون الدوام الكامل، في الربع الثاني من عام 2020.

وأضافت أن فيروس كورونا يؤثر على 81% من القوى العاملة بالعالم، كما أن الأعمال التجارية في مجموعة من القطاعات الاقتصادية تواجه خسائر كارثية تهددل الوظائف ودخل العمال. وتابعت: "1.1 مليار عامل في الاقتصاد غير المنظم تأثروا بشدة بسبب كورونا، كما تأثر نحو 304 ملايين آخرين بالإغلاق الجزئي، وهذا أمر بالغ الأهمية لأن توفير الحماية الاجتماعية أو التدابير الحكومية لاتغطي في معظمها الاقتصاد غير المنظم".