"كارنا ومنعرفش غيره".. كواليس القبض على عصابة سرقة خط بترول الصف

"كارنا اللي منعرفش غيره" هكذا اعترف المتهمان بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب بالمناطق الصحراوية بالجيزة.

وأقر المتهمان، في محضر التحقيقات، أنَّهما تخصصوا في سرقة خطوط نقل المواد البترولية "خطوط التوزيع الرئيسية" عن طريق تركيب محابس عليها بمشاركة اثنين آخرين هاربين مُقيمين بدائرة مركز الصف، وأنَّهم أصابا فردي أمن بالرصاص من بنادق آلية في أثناء محاولة منعهم من السرقة.

وأحيل المتهمان للنيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع تكثيف التحريات لضبط المتهمين الهاربين.

كانت وزارة الداخلية، كشفت ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة من مسؤولي إحدى شركات أنابيب البترول، بإصابة فردي أمن إداري بالشركة، بعيارين ناريين وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

وأقر موظفا الأمن، بأنَّه في أثناء مرورهما على خط أنابيب البترول التابع للشركة عملهما مُستقلين سيارة تابعة للشركة شاهدا بعض الأشخاص المجهولين حال محاولتهم تركيب محبس على الخط المُشار إليه بقصد سرقة مواد بترولية منه، ولدى مشاهدتهم لهما أطلقوا تجاههما أعيرة نارية مما أدى لحدوث إصابتهما وتلفيات بالسيارة التي يستقلانها وهربوا مستقلين سيارتين (ملاكي - ربع نقل)، وعُثر على حفرة بعمق 1.5 متر ومحبس على خط الأنابيب لم يتمّ استخدامه.

جرى تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت جهوده إلى أنَّ وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة خطوط نقل المواد البترولية "خطوط التوزيع الرئيسية" عن طريق تركيب محابس عليها مكون من (4 عناصر إجرامية - مُقيمين بدائرة مركز الصف).

وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافهم وأمكن ضبط اثنين منهم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، بالاشتراك مع المتهمين الهاربين وتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب.

وأقر أحد المتهمين أنهم حال شروعهم في تركيب المحبس بمكان الواقعة شاهدوا سيارة المجني عليهما، فبادرهم بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته، وبإرشاده أمكّن ضبطها و32 طلقة من ذات العيار المستخدمة في ارتكاب الواقعة.