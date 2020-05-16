معرض لتوزيع الملابس والأثاث بالمجان في حوش عيسى

أعلن عادل درغام، مدير فرع جمعية الأورمان بالبحيرة، تنظيم معرض لتوزيع قطع الأثاث والملابس بالمجان، على الأسر محدودة الدخل والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأقيم المعرض بقرية أبوالشقاف في مركز حوش عيسى، كما ضم أجهزة منزلية كهربية عبارة عن "ثلاجات – غسالات – تليفزيونات – بوتاجازات"، بالإضافة إلى توزيع الملابس وقطع الأثاث للمنازل من أنتريهات ومطابخ وغرف سفرة وغرف نوم وسجاد ومفروشات ومراتب فايبر.

ومن المقرر أن يجري توزيعها بالمجان على حسب احتياج الأسر والحالات المستحقة، حيث يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وأشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتنظيم المعارض التي تسهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، مؤكداً على توفير الدعم اللازم وتكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة هذه الأسر.