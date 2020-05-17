الأولى عالميا في تصديرها.. 11 معلومة عن إنتاج الفراولة بمصر

أكّدت تقارير حديثة أصدّرها مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة، أمس، حصول مصر على المركز الأول عالمياً في تصدير الفراولة المجمدة.

وأوضحت وزارة الزراعة، أنَّ ذلك جاء نتيجة لاهتمام وزارة الزراعة بهذا المحصول الاقتصادي الذي يعد من المحاصيل التصديرية والتصنيعية المهمة؛ وتأكّيداً لثقة العالم في المنتجات الزراعية المصرية والتي تغزو جميع الأسواق العالمية.

"الوطن" توضح في نقاط عدة معلومات عن إنتاج مصر من الفراولة

- بلغت صادرات مصر من الفراولة المجمدة 140 ألف طن العام الماضي للتصدير.

- تمثل الكمية المُصدرة 20% من كميات الصادرات العالمية.

- بلغت قيمة الصادرات 165 مليون دولار تمثل 14.3% من إجمالي صادرات العالم لعام 2019.

- تصل المساحة المزروعة في مصر من الفراولة لـ22 ألفا و400 فدان.

- ينتج الفدان نحو 18 طناً للفدان في الموسم.

- حققت مصر نسبة نمو خلال الفترة من 2015 إلى 2019 في صادراتها من الفراولة المجمدة بلغت 40% في القيمة و39% في الكميات.

- كانت صادرات مصر من الفراولة المجمدة فى 2010 لا تتعدى 11 مليون دولار.

- يُزرع محصول الفراولة فى محافظات القليوبية والبحيرة والإسماعيلية والشرقية وكذلك منطقة النوبارية.

- يغطى الانتاج من هذه المحافظات الاستهلاك المحلى ويتم تصدير حوالي 20 ألف طن فراولة طازجة للخارج بأسعار عالية.

- تُصدر مصر سنويا 4 ملايين شتلة فراولة.

- يبدأ موسم تصدير الفراولة في شهر فبراير من كل عام بعد انتهاء تصدير الطازجة مباشرة في شهر ديسمبر.

- رفع البنك الزراعي المصري حجم التمويل الذي يمنح لمزارعي الفراولة من 15 إلى 60 ألف جنيه للفدان المنزرع فراولة والموجه للتصدير.