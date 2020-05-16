الجيش الجزائري يدمر مخبأ للجماعات الإرهابية شمال شرقي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، كشف وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية بولاية قسنطينة شمال شرقي البلاد يحتوى على أسلحة وذخائر ومتفجرات.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان اليوم: "في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل استغلال المعلومات، كشفت ودمرت قوات الجيش أمس بمنطقة تيديس بولاية قسنطينة مخبأ للجماعات الإرهابية".

وأضافت الوزارة، أن المخبأ كان يحوي بندقيتين آليتين، ومخزني ذخيرة، و21 لغما تقليدي الصنع، وقنبلة يدوية، كمية من الذخيرة، مواد ومعدات تفجير، ومولد كهربائي، ومضخة مياه.

وأشارت الدفاع الجزائرية، إلى أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، تمكنت قوات الجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني تابع للجيش وأجهزة الجمارك في عمليات متفرقة بكل من ولايات النعامة ووهران وتلمسان وعين تموشنت شمال غربي البلاد وبشار جنوب غربي الجزائر من توقيف 9 أشخاص وضبط 193 كيلوجراما من المخدرات و3100 قرص مهلوس.