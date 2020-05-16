حملة تموينية على أسواق المنتزه أول تضبط كميات من اللحوم والسمك الفاسد

شهدت أسواق المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، حملة برئاسة اللواء حمدى الحشاش مستشار المحافظ اللواء محمد الشريف، اليوم، بمشاركة مديرية التموين و التجارة الداخلية بقيادة المحاسب محمد سعد الله، وكيل الوزارة، وسليمان الطيب مدير إدارة الرقابة بالمديرية، والمهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسى، ومباحث التموين وحي المنتزه أول، حيث تم المرور والتفتيش على اسواق اللحوم والخضر والفاكهة ومحلات بيع مستلزمات الحلوانية بنطاق الحي وسوق شارع القاهرة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 124 كيلو جرام دهون نتر لحوم بها تغير في الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و15 كيلو جرام لحم مفروم بدون بيانات ومجهولة المصدر، و5 كيلو جرامات لحوم مجمدة ومحلولة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تمكنت الحملة من ضبط 23 كيلو جرام كبدة بها تغير فى الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و17 كيلو جرام لحم رأس وبتلو وكوارع، و18 كيلو جرام كرشة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و46 كيلو جرام سمك قرش محظور صيده، وبيعه وتداوله، بجانب تحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار لمحل جزارة، وضبط 6 عبوات جلاش و3 عبوات سمبوسة بدون بيانات ومجهولة المصدر.

كما حررت الحملة محضر عدم وجود رخصة وعدم إعلان عن الأسعار لأحد محلات المفروشات، وضبط 200 علبة سجائر مهربة ومجهولة المصدر، وتم سحب عدد 2 عينة لحم مفروم وسجق للكشف عليها وتحديد مدى صلاحيتها.

وحررت الحملة عدد 3 محاضر عدم وجود شهادات صحية، تحرير محضرين عدم اتباع الاشتراطات الصحية، كما تحرير محضر عدم وجود رخصة لبائع متجول، وتم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.