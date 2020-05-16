مستشفيات جامعة عين شمس تكثف خدماتها للطب عن بعد

شهدت خدمات الطب عن بعد التي تقدمها مستشفيات جامعة عين شمس إقبالا شديدا من الجمهور في ظل ظروف مواجهة خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد ، ولمواكبة ذلك حرصت مستشفيات جامعة عين شمس على تكثيف الخدمة المجانية لخدمات "استشارات الطب عن بعد" لحماية المواطنين من خطر العدوى في ظل الظروف الصحية العالمية الحالية الطارئة.

وتجري خدمة المرضى عن طريق واتس آب. ويقوم الاستشارى الذى يتلقى الرسائل بتقديم المساعدة حسب الحالة ويتم تصنيف الحالات كالتالي:

1- حالة يتم تشخيصها أو متابعتها عن طريق واتس آب.

2- حالة تحتاج استشارة صوت وصورة وسوف يرسل إليك فى هذه الحالة رابط وميعاد تقابل فيه الاستشارى، وما عليك غير الضغط على الرابط دقائق معدودة قبل الميعاد المحدد.

3- حالة تحتاج الفحص وسوف يتم إخطارك بالعيادة المناسبة لحالتك في مستشفيات جامعة عين شمس.

4- حالة حرجة تحتاج التوجه إلى الطوارئ.

ويتلقى الاستفسارات كل الاستشاريين من جامعة عين شمس يوميا من 9 صباحا حتى 7 مساء بأرقام: "رقم واتس آب للطب النفسي 01050136018، ورقم واتس آب للباطنة العامة وتخصصاتها 01050136012، ورقم واتس آب لطب الأطفال 01050136031، ورقم واتس آب طب المسنين 01050136035، ورقم واتس آب النساء والتوليد 01050136020، وخدمة الاستعلام عن كورونا المجانية (طب الأسرة) 01050136024.

كما أن هناك تخصصات يتم الحجز لها عن طريق واتس آب عند الحاجة "استشارة صوت وصورة عن طريق الإنترنت"- الجلدية- القلب- الصدر- المخ والأعصاب- الجراحة العامة- جراحة العظام- جراحة المسالك.

وتوفر مستشفى جامعة عين شمس للطب عن بعد معلومات قيمة وحديثة تخص الصحة عامة ووباء الكورونا المستجد عن طريق منصات التواصل الاجتماعي.