التضامن: مبادرة "نتشارك.. هنعدي الأزمة" جاءت في وقت حاسم من عمر الوطن

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن صندوق تحيا مصر هدفه تخفيف العبء عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية تحت شعار "حياة كريمة للإنسان المصري"، لافتة إلى أن مبادرة "نتشارك.. هنعدي الأزمة" جاءت في وقت حاسم من عمر الوطن لتعلن عن تحالف جديد بين كل شركاء العمل المجتمعي والتنموي ضمانا لتوحيد الجهود.

وأضافت خلال كلمتها، أن الحماية الاجتماعية هو منهج الحكومة وهي ملتزمة به منذ أن بدأت لتخرج منها حماية مجتمعية متكاملة بين الفئات مصر المختلفة، للوصل للأسر الأولى بالرعاية والفقيرة والمهمشة بجميع أنحاء مصر حتى نصل لأفقر قرية مصرية، حتى نصل في النهاية أن تكون مصر بلا عوز وبلا فقر وبلا جوع.

ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، إطلاق صندوق "تحيا مصر" للمرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك .. هنعدي الأزمة" لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهي أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية في المنطقة.