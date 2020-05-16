اختراق بث السابعة الإسرائيلية ونشر فيديوهات لكتائب لقسام

ذكر موقع "فلسطين أونلاين"، أن مجهولون اخترقوا، مساء أمس، بث القناة السابعة العبرية على الإنترنت، خلال إلقاء درس ديني لأحد الحاخامات، ونشروا فيديوهات لكتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس.

ووفقًا لما نقله الموقع عن القناة الإسرائيلية، فإن مجهولين اخترقوا بث الدرس الديني الذي يلقيه الحاخام "حجاي لوندين" على القناة السابعة وعدد من منصات التواصل وكذلك تطبيق ZOOM، ونشروا فيديوهات خاصة بمنظومة الطائرات الصغيرة لدى كتائب القسام، مشيرة إلى أنه جرى إيقاف الدرس بعد اختراق متكرر، وعجْز القائمين على الدرس عن صدّ الهجمة الإلكترونية، التي تخللها أيضًا نشر فيديوهات خاصة بالنازية ومحرقة اليهود.

وبحسب القناة، فإن الحاخام "لوندين" يدير مدرسة دينية في مدينة "سديروت" بالنقب الغربي، ويقدّم محاضرات عبر الانترنت خلال فترة كورونا.