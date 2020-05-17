9 معلومات عن محطة مياه الشرب بمدينة المستقبل بالإسماعيلية

مشروع محطة مياه الشرب بمدينة المستقبل في الإسماعيلية من المشروعات المهمة والتى دخلت الخدمة فى نهاية العام الماضى لخدمة 175 ألف نسمة من سكان مدينة المستقبل والمناطق الصناعية الأولى والثانية.

"الوطن" تنشر 9 معلومات مهمة عن مشروع محطة مياه المستقبل بالإسماعيلية..

1- تقع محطة مياه الشرب بمدينة المستقبل على بعد 10 كم من الإسماعيلية بمدينة المستقبل.

2- تنفذ المشروع شركة المقاولون العرب قطاع القناة وسيناء تحت إشراف الشركة القابضة لمياه الشرب.

3- المساحة الإجمالية لمحطة المستقبل 11 فدانا بما يعادل نحو 46 ألف متر مربع.

4- تصل جملة تكلفتها الى نحو ما يزيد عن 340 مليون جنيه منها 290 مليون جنيه للمرحلة الأولى، إضافة الى 50 مليون جنيه للشبكات.

5- القدرة التصريفية للمحطة من 400 إلى 800 لتر / الثانية بما يعادل 34 إلى 68 الف متر مكعب مياه يوميا.

6- المحطة دخلت مرحلة التشغيل التجريبي فى أكتوبر 2019 وتم التشغيل الفعلي فى نهاية شهر ديسمبر 2019

7- وتستهدف المحطة تغذية وخدمة 7 مناطق تشمل مدينة المستقبل لـ 175 ألف نسمة يقيمون داخل المدينة

8- وتخدم محطة مياه المستقبل مجمع قوات الأمن والمجمع التعليمي والمنطقة الصناعية ومنطقة الاستثمار وعدد من التوابع والقرى الواقعة على طريق 36 الحربي.

9- المشروع يقضى تماماً على مشكلة ضعف المياه بمنطقة المستقبل، بالإضافة إلى ضمان إنتاج كوب مياه نظيف مطابق للمواصفات القياسية والصحية.