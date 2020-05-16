أغسطس المقبل.. عودة الدراسة في جامعات الجزائر

أعلن وزير التعليم العالي الجزائري، شمس الدين شيتور، عودة الدراسة في الجامعات بصفة عادية أواخر أغسطس المقبل، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأعلن رئيس الوزراء الجزائري، عبدالعزيز جراد، في وقت سابق، اليوم، بولاية وهران عن توفير 7 ملايين كمامة واقية أسبوعيا حتى يتمكن المواطنون من استعمالها لحين تجاوز الأزمة الصحية التي تسبب فيها وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال جراد، في تصريحات له بمستشفى "الحكيم بن زرجب" بوهران، إن "الدولة ستوفر 7 ملايين كمامة واقية أسبوعيا"، مشددا على أن هذه الوسيلة الوقائية تمثل حماية من التعرض للإصابة بفيروس كورونا.

وحث المواطنين على ضرورة مواصلة استعمال هذه الكمامات الواقية حتى الخروج من هذه الأزمة الصحية منتصرين، معتبرا أن الأمر هو قضية مسؤولية فردية، وجماعية حيث يتحتم على الجميع العمل بالتدابير الوقائية لحماية أنفسهم وعائلاتهم، معربا عن امتنانه للأطقم الطبية لتفانيهم في أداء واجبهم المهني.