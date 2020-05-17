كورونا في الخليج.. 50 ألف إصابة بالسعودية و30 ألفا بقطر

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 4 ملايين و654 ألفا و991 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 309 آلاف و133، بينما بلغت حالات الشفاء منه مليون و774 ألفا و13 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول منظمة مجلس التعاون الخليجي.

ومجلس التعاون لدول الخليج العربية أو كما يعرف باسم مجلس التعاون الخليجي أو مجلس التعاون لدول الخليج العربي وهو منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكوّنة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، هي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين.

وتأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 مايو 1981 بالاجتماع المنعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وكان أمير الكويت الأسبق الشيخ جابر الأحمد الصباح صاحب فكرة إنشائه.

ويتولى الأمانة العامة للمجلس حاليا نايف الحجرف. يتخذ المجلس من العاصمة السعودية الرياض مقرًا رئيسيًّا له.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 2840 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال أمس الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 52016 إصابة، منها 34% من السعوديين و66% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 166 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في مؤتمر صحفي، اليوم، إن عدد المتعافين الجدد بالوباء بلغ 1797 حالة، وبلغ اجمالي حالات التعافي 23 ألفا و666 حالة، وفقا لما ذكته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وأوضح العالي، أن عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات، ليصل إجمالي الوفاة بكورونا إلى 302.

عمان تسجل 404 إصابات جديدة بكورونا

وفي سلطنة عمان، سجلت السلطات، اليوم، 404 إصابة جديدة بوباء كورونا الممستجد "كوفيد 19"، ليرتفع العدد الكلي للحالات المسجلة إلى 5029.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن 67 حالة من الحالات المسجلة لعمانيين، و337 لغير العمانيين، مشيرة إلى أن عدد حالات الوفيات بلغ 20 حالة، بينما تماثلت 1436 حالة للشفاء.

وفي قطر، تجاوزت حصيلة الإصابات بكورونا المستجد "كوفيد-19" اليوم، عتبة الـ30 ألفا، بتسجيل السلطات الصحية 1547 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت وزارة الصحة القطرية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات كورونا، إنّها سجلت 1547 إصابة جديدة بالوباء خلال اليوم الأخير، ما يمثل ارتفاعا ملموسا مقارنة مع إحصائيات اليوم السابق 1153 إصابة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا المستجد التي تم رصدّها في قطر منذ بداية الجائحة، 30 ألفا و972، وأعلنت الوزارة القطرية، تسجيل حالة وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 15.

وتماثل 242 مريضا للشفاء من كورونا المستجد في قطر خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 3 آلاف و788.

شفاء 203 حالات من كورونا في الكويت

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، شفاء 203 حالات من المصابين بكورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3 آلاف و843 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقالت وزارة الصحة الكويتية، إنه تم تسجيل 942 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 13 ألفا و802 حالة في حين تم تسجيل 11 حالة وفاة أثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 107 حالات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان، أن حالات الاصابة الـ942 السابقة تضمنت (208 حالات لمواطنين كويتيين) و(251 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية) و(156 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية) و(124 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية) وبقية الحالات من جنسيات أخرى.