فرنسا تطالب بالإفراج فورا عن أكاديمية حكم عليها بالسجن في إيران

نددت فرنسا، اليوم، بالحكم الصادر بحق الأكاديمية الفرنسية الإيرانية الأصل، فاريبا عادلخاه، في إيران، وطالبت بالإفراج عنها فورا.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "هذا الحكم لا يستند إلى أي أساس أو حقيقة جادة، ومن ثم فهو قرار سياسي، ندعو السلطات الإيرانية إلى الإفراج فورا عن السيدة عادلخاه"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وكان محامي عادلخاه قد قال في وقت سابق اليوم السبت إن محكمة في إيران قضت بسجن موكلته ست سنوات في تهم تتعلق بالأمن القومي.

إلى ذلك أصدر القضاء الإيراني، حكما على الباحثة الفرنسية الإيرانية، فاريبا أديلخاه، بالسجن لمدة 6 سنوات.

وألقي القبض على فاريبا أديلخاه، عالمة الأنثروبولوجيا الشهيرة، ومديرة الأبحاث في مركز البحوث الدولي التابع لـSciences Po، في يونيو 2019 مع باحث فرنسي آخر، يدعى رولاند مارشال، الذي أفرج عنه في مارس الماضي.

وأسقطت إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة للباحثة أدلخاه، عنها التهمة الأولية بالتجسس.