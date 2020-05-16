7 ألبومات دينية وأكثر من 200 دعاء ورباعية.. ميراث الراحل نبيل خلف

رحل عن عالمنا منذ قليل، الشاعر الكبير نبيل خلف، أحد أهم شعراء الأغنية الدينية فى مصر والوطن العربي، والذى قدم خلال مسيرته الفنية ما يقرب من 300 أغنية ودعاء ديني مع كبار نجوم الغناء فى الوطن العربي.

قدم نبيل خلف مجموعة من الألبومات الدينية بعنوان "رباعيات فى حب الله" مع 3 مطربين مختلفين وهم الفنان الكبير محمد منيروالفنان اللبناني رضا والفنان اللبناني وائل جسار، بالإضافة لألبوم مع الفنانة أنغام بعنوان "الحكاية المحمدية" وتضمن 10 أغنيات.

كما قدم ثلاثة ألبومات دينية كاملة مع الفنان وائل جسار، وهي: "نبينا الزين" وهو ألبوم ديني للأطفال، و"فى حضرة المحبوب" 1 و2.

في حين قدم أكثر من 200 أغنية ودعاء ديني مع كبار المطربين أمثال حسين الجسمي وعلي الحجار ومدحت صالح.