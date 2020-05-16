"WSAVA" العالمية تحسم الأمر: كورونا لا ينتقل من الحيوانات للإنسان

عقدت جمعية WSAVA العلمية المتخصصة فى طب الحيوان، مؤتمرها الأول، بحضور أكثر من 500 طبيب بيطري أونلاين.

وقال الدكتور محمد أشرف منظم المؤتمر، إن المؤتمر ناقش آخر مستجدات فيروس كورنا كوفيد-19، وعلى التساؤلات حول علاقة الفيروس بالحيوانات الأليفة.

وأضاف أشرف في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن WSAVA أعلنت أنه لم يتم تسجيل أي حالات انتقال كورونا من الحيوانات الأليفة إلى الإنسان حتى الآن فى العالم كله".

وناشدت WSAVA الأطباء البيطريين بنشر الطمأنينة لدى مربي الحيوانات الأليفة والرد على الشائعات المتداولة سابقا عن انتقال الكورونا من الحيوانات الأليفة للإنسان.

نظم المؤتمر Vets Online Academy " الدكتور محمد أشرف والدكتور محمد نبيل، برعاية إحدى الشركات الرائدة فى القطاع المتخصص في صحة الحيوانات الأليفة وإحدى قطاعات الشركة الدولية للتبادل التجاري الحر، والتى تعد إحدى مصادر الدعم للأطباء البيطريين ومربين الحيوانات الأليفة، من خلال حيث توفير أحدث سبل الحماية للحيوانات الاليفة، وإمداد الطبيب البيطري بأحدث اللقاحات والأدوية من أفضل الشركات العالمية.