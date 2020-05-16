الصحة السعودية: ارتفاع إصابات كورونا إلى 52 ألفا

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، تسجيل 2840 حالة، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 52016 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 28048 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، باستثناء 166 حالة حرجة.

وأوضح العبدالعالي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية - أن الحالات المسجلة اليوم وعددها 2840 حالات، 34% منها تعود لسعوديين و66% لغير سعوديين، و26% من الحالات للإناث، و74% ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4%، والأطفال 9%، والبالغون 87%.

وأفاد بأن عدد المتعافين وصل إلى 23666 حالة بإضافة 1797 حالة تعاف جديدة، وبلغ عدد الوفيات 302 حالة، بإضافة 10 حالات وفيات جديدة، وهي لغير سعوديين في مكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة، ورفحاء، وتتراوح أعمارهم بين 30 و60 عام، ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة.