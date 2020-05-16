"تضامن الإسكندرية" تستجيب لنداء توفير دم لطفل عمره 8 سنوات

استجابت مديرية التضامن الاجتماعي فى الإسكندرية، اليوم، لنداء أسرة من المحمودية بمحافظة البحيرة، لتوفير فصيلة دم نادرة بصورة عاجلة لابنها البالغ من العمر 8 سنوات.

ويعاني الطفل من نزيف نتيجة معاناته من تليف ودوالي بالكبد، ويخضع للتدخل الطبي بإحدى المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، وذلك استعدادًا لإجراء جراحة عاجلة له.

وفور تلقي النداء بشكل فوري، تم التواصل مع أهالي الحالة من قبل مديرية التضامن للوقوف على احتياجاتها العاجلة، وتم توفير فصيلة الدم المطلوبة لإنقاذ حياة الطفل، و غيره من اللوازم العلاجية، إضافة إلى التكفل بالأسرة من خلال الجمعية الشرعية بالإسكندرية لحين عودتها لديارها.

وأكد البيان، أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن بالبحيرة لبحث حالة الأسرة ومساعدتها حال الاستحقاق، بعد تدخل مديرية تضامن الإسكندرية بصورة عاجلة لتوفير الاستقرار النفسي للأسرة، من خلال توفير فصيلة الدم ودعم الأسرة لحين تمام شفاء الطفل.

وأوضح "البيان" أن استجابة المديرية تأتي في إطار رؤيتها لتشبيك الجهود الحكومية وشركاء التنمية من جمعيات ومؤسسات لخدمة المواطن، أينما وجد أو حل، باعتبار أن خدمة المواطن هدف رئيس في مسيرة التنمية الاجتماعية.