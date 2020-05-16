بسبب سوء الأحوال الجوية.. تعرف على الطرق المغلقة في الصعيد

بسبب سوء الأحوال الجوية، وسقوط الأمطار الرعدية على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، أغلقت الإدارة العامة للمرور، اليوم، 4 طرق صحراوية تتجه إلى الصعيد.

وأعلنت إدارة المرور أنه سيتم فتح تلك الطرق بمجرد تحسن حالة الأحوال الجوية، حرصًا على أمن وسلامة المسافرين على تلك الطرق.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية الطرق التي تم إغلاقها:

إغلاق 4 طرق صحراوية

ـ الطريق الزراعي قنا اتجاه الأقصر.

ـ طريق قنا اتجاه سفاجا.

ـ طريق أسوان اتجاه الأقصر.

ـ طريق الصحراوي الغربي قنا اتجاه سوهاج.

وتهيب الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم، في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها جنوب البلاد.