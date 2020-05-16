أسامة الشيخ يكشف موقفين جمعاه بـ خيرت الشاطر والبلتاجي

قال المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقًا، إن صباح أول ليلة له في السجن وجد في وجهه ثلاثة من قيادات جماعة الإخوان، من بينهم القيادي خيرت الشاطر، "مكنوش لسه خرجوا من السجن في المرة الأولى، أول ما شافني قالي إنت بقى اللي عملت مسلسل الجماعة، قولت له لأ"، وذلك خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، على شاشة "القاهرة والناس".

وأضاف "الشيخ"، أنه ذكر لخيرت الشاطر أنه من عمل "الجماعة" هم القائمين عليه سواء كتابة أو إخراج أو إنتاج، فكان كتابة وحيد حامد وإنتاج كامل أبو علي، ولكنه فقط كان متحمسا لإذاعته، "عمل مسلسل الجماعة ده شرف لا أستحقه، فالقائمين عليه هم من يستحقون الإشادة بهم، أنا فقط كنت متحمسا له، لما قولت كده لخيرت الشاطر قالي طب اشرب بقى".

وعن موقف جمعه بالإخواني محمد البلتاجي في إحد جلسات مجلس النواب، أكد رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقًا، أنه كان هناك لجنة استماع لوزير الإعلام في لجنة الإعلام والثقافة بالمجلس، واعتذر الوزير عن الحضور وأرسله هو للحضور، "الجلسة كانت طويلة حوالي 3 ساعات أو ساعتين، لقيت البلتاجي كل شوية يدخل رغم إنه مكنش في اللجنة، ويبص لي بابتسامة غريبة، وشاور بإيده وكأنه يقول إنه مستحلف لي، وقالي هوريك بالإشارة".