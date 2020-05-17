صندوق تحيا مصر يهدي القليوبية بوابتي تعقيم ضمن "نتشارك هنعدي الأزمة"

شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، توزيع كراتين صندوق "تحيا مصر"، ضمن القافلة التى أطلقها الصندوق من مبادرة "نتشارك.. هنعدي الأزمة"، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم توزيع 8 آلاف كرتونة مواد غذائية، وبوابتي تعقيم.

جاء ذلك بحضور الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، ومجدي حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ونور هزاع منسق صندوق "تحيا مصر" بالقليوبية، وعدد من ممثلي الجمعيات الخيرية.

يُذكر أن صندوق "تحيا مصر" قد أعلن انطلاق المرحلة الثانية من قوافل الخير مطلع الشهر الجاري من مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، والإعلام، وذلك لتوزيع 8 آلاف كرتونة مواد غذائية، و10 أطنان لحوم، و1.5 طن مطهرات، على المدن والأحياء خاصة القرى الأكثر احتياجًا.

وأكد المحافظ أهمية الدور الذى يقوم به الصندوق خلال هذه الفترة لدعم الجهود التى تبذلها الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والجميعات الأهلية في توفير حياة كريمة للمواطنين.