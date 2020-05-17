رئيس جامعة بني سويف: العائدون من الخارج كانت عيونهم تدمع عند استقبالهم

قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إنه يتم الاهتمام بالمواطن المصري في الداخل والخارج من قبل الدولة المصرية، برغم كل الأعباء الاقتصادية واللوجستية التي تتعرض لها البلاد، لافتا إلى أن هناك توجها من وزارة التعليم العالي بالاستعداد لتداعيات الموقف من فيروس كورونا من خلال تجهيز المدن الجامعية ورفع كفاءتها تماما منذ 3 أسابيع.

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه سلم وزارة الصحة مبني المدينة الجامعية ويحتوي على نحو 340 غرفة للعزل للمرضى الجدد المصابين بكورونا، إضافة لتجهيز المباني الأخرى التي تحتوي على نحو 500 غرفة تستوعب من 1500 إلى 2000 فرد من العالقين في الخارج.

وأكد، أنه تم رفع كفاءة المدن الجامعية بما يتناسب مع استقبال العائدين من الخارج، فضلا عن وجود جزء فندقي يناسب المرضى، وأن أمس تم وصول أول فوج بالطائرة لمطار سفنكس، ووجود ملحمة من التنسيق بين مكتب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، والمحافظ، وجامعة بني سويف والجهات الأمنية بالمحافظة حتى وصول أول فوج، وكان عددهم نحو 150 مصريا قادمين من أبو ظبي.

وتابع، أن المدينة الجامعية استعدت هي وكل الجهات من صيانة البنية التحتية وعمل عيادة تعمل طوال الـ 24 ساعة بها جميع الأطباء والتمريض، وصيدلية بها كافة الأدوية التي يحتاجونها، ومكتب للدعم النفسي ومكتب للتواصل والاتصالات، وعمل أنشطة ترفيهية.

واستكمل، أن "الناس كانت عينيها بتدمع ومبسوطة وبيشكروني على إني واقف من الصبح حتى الثالثة فجرا في استقابلهم، ومقدرين الموقف تماما، وحسوا بقدر من الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لهم، وتم تنفيذ كل طلباتهم من تغيير عملة وخطوط تليفونات وواي فاي ووفرنالهم ميني ماركت وكافيتريا للاحتياجات الشخصية".