الوطنية للطرق: 80 جنيها قيمة الاشتراك الشهري في طريق السويس

قال اللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، إن سكان مدينتي مدينتي والشروق، هم الأكثر استخداما لطريق السويس، مشيرًا إلى أن قيمة الاشتراك الشهري يبلغ 80 جنيهًا فقط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد": "8000 شخص دفعوا ثمن الاشتراك، ولدينا مكاتب اشتراك في مدينتي والشروق، والمواطنين نزلوا اشتركوا، وخصصنا حارة للمرور بالبوابات للاشتراكات".

وتابع: "نعمل بمنظومة تنظم حركة المرور في الدولة، وهي شريحة توضع في السيارات باشتراك، دون إجراء حوارات مع الموظف، حيث تفتح البوابة أوتوماتيكيا، وهي موجودة في الاشتراكات على طريق الإسكندرية، والشريحة بـ50 جنيها، وبعدها بيكون في الاشتراك، وبنجهز التطبيق".